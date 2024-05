Secret Story du 9 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 9 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mercredi des habitants dans la maison des secrets !





Au réveil, Kelyan se met en tête de chercher les pièces, qui sont destinées à Maxence et Perrine… Pendant ce temps là, Justine fait les frais d’une mauvaise blague : quelqu’un a échangé le sucre et le sel !







Et au cours d’une discussion, les habitants parlent de Harry Potter ! Kelyan a chaud !

Justine déclenche l’alarme des secrets, elle pense avoir découvert le secret de Kelyan. Elle pense qu’il a fait partie d’un groupe de musique mondialement connu. Place à la confrontation et elle confirme son buzz !



Maxence doute de Kelyan et se demande s’il a vraiment voté avec eux ou pas… Et de son côté, Alexis aimerait rejoindre leur clan et fait son mea-culpa auprès de Lou pour son coup de bluff de la première semaine.

Au confessionnal, Cassandra se fait piéger. L’actrice qui jouait Justine le premier soir sort d’une trappe sous ses yeux et repartent.

Le téléphone rouge sonne, la Voix annonce à Alexis qu’il peut tenter sa chance dans la pièce rouge. Il se retrouve face à des milliers de balles. Il doit retrouver une balle portant l’oeil de Secret Story en 1 minute ! Il gagnera alors 3.000 euros, sinon il les perdra. Alexis réussit en 45 secondes et augmente donc sa cagnotte !

La Voix propose un jeu aux habitants. Le « mini Secret Story ». Ils doivent retrouver des mini secrets les concernants. Le joueur qui aura le plus de points remportera 2.000 euros dans sa cagnotte ! C’est Justine qui remporte le jeu.

