Un si grand soleil du 21 août : Eve troublée par... (résumé et vidéo épisode 1221 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 21 août, spoiler résumé de l’épisode 1221 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre série quotidienn « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 21 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Le vigile du chantier est à nouveau interrogé. Yann et Elise ont les preuves qu’il avait déjà travaillé avec l’homme retrouvé mort, Mr Marol. Mais il continue de nier, il dit qu’il ne s’en souvenait pas.

Margot a repéré des apparts à visiter avec Ludo. Bilal leur apporte du café et leur demande s’ils ont trouvé leur bonheur. Margot tend son téléphone à Bilal pour lui montrer les photos d’un appart, elle reçoit un sms d’Akim qui veut lui parler. Bilal le rend à Margot en lui disant qu’elle a reçu un message du boulot…



Publicité





Virgile et Alix se réveillent alors que Tom dort dans la cabine d’à côté. Alix manque déjà d’intimité ! Virgile envoie Tom faire des achats, il rigole et comprend que c’est un prétexte. Mais Alix reçoit un appel d’Hélène, un gros client est là et veut qu’elle soit là. Alix lui dit qu’elle arrive !

Margot appelle Akim et lui reproche de lui avoir écrit. Elle lui demande si Bilal est au courant, il confirme que oui. Margot est remontée. Akim veut la voir, elle finit par accepter de le voir après le boulot mais elle n’aura pas beaucoup de temps.

Ludo retrouve Noémie, elle ne va pas bien. Elle lui dit qu’Akim est venu chercher toutes ses affaires la veille, elle n’arrive pas à l’encaisser. Ludo insiste pour qu’elle vienne dîner à la coloc le soir. Elle accepte.

Alix appelle Claudine pendant qu’Hélène emballe le tableau. Elle lui annonce qu’elle va se marier avec Virgile ! Pendant ce temps là, Manu est à la plage avec Eve, qui reçoit un appel de Virgile. Il lui annonce lui aussi la grande nouvelle ! Eve lui dit qu’elle est contente et le met sur haut parleur, Manu le félicite aussi.

Elise confronte le vigile, son téléphone prouve qu’il a appelé plusieurs fois Marol. Il passe enfin aux aveux !

Aux Sauvages, Manu, Eve et Virgile se retrouvent pour fêter le futur mariage. Manu pense déjà à son enterrement de vie de garçon. Eve semble mal à l’aise… Virgile va rejoindre Alix, Eve et Manu vont dîner.

Tom a sa mère au téléphone, elle a rendez-vous avec le psy. Elle s’ennuie et lui demande un peu d’argent, Tom est choqué et craint qu’elle replonge. Quand elle raccroche, il s’énerve. Alix a entendu l’altercation et vient parler à Tom. Virgile les rejoint, Alix dit qu’elle lui a donné sa journée pour aller voir sa maman à Toulouse.

En voiture, Manu remarque qu’Eve a l’air perturbée. Elle dit que tout va bien, elle est contente pour Virgile.

Akim retrouve Margot, il lui dit qu’il n’arrête pas de penser à elle, il a envie d’être avec elle. Elle lui dit qu’elle aime Ludo et qu’ils vont s’installer ensemble. Akim pense que Ludo aime toujours Noémie. Margot lui hurle dessus et lui demande de la lâcher, il n’est rien pour elle ! Margot rentre ensuite à la coloc et découvre Ludo avec Noémie. Ludo remarque qu’elle n’a pas l’air bien.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Noémie face à la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 21 au 25 août 2023)

VIDÉO Un si grand soleil du 21 août extrait, Alix et Virgile ont besoin d’intimité

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.V