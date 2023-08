Un si grand soleil du 4 août : Virgile se confie (résumé et vidéo épisode 1210 en avance)

Un si grand soleil du 4 août, spoiler résumé de l’épisode 1210 en avance – Que va-t-il se passer demain dans l’épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 4 août 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Marc demande à Louis de rester discret et faire profil bas jusqu’à ce que l’affaire de l’incendie se tasse. Mais Yann débarque et annonce à Louis qu’il est placé en garde à vue ! Yann assure à Marc qu’il a de nouveaux éléments, Marc dit à son fils qu’il appelle un avocat.







Laumière et Pelletier demandent à Claudine quand le chantier va pouvoir reprendre. Elle ne sait pas tant que l’enquête est en cours. Le procureur appelle Claudine, il l’informe que Louis est en garde à vue. Elle se réjouit.



Franck, un voisin de Nathalie la mère de Tom, réclame l’argent qu’elle lui doit. Mais elle n’a pas les 1.500 euros, il la menace : il veut son argent aujourd’hui ! Elle le supplie de lui laisser quelques jours, il accepte jusqu’à la fin de la semaine. Nathalie rentre chez elle et réunit tous ses bijoux et un ordinateur.

Au commissariat, Yann et Elise interrogent à nouveau Louis. Il lui montre les images de la vidéosurveillance. Louis prétend être sorti prendre l’air 2 min, il a oublié de leur dire. Yann insiste, il explique être sorti fumer un joint sans son téléphone… Son avocat, Maître Levars, arrive. Pendant ce temps là, Elisabeth s’en prend à Léonore. Elle lui assure que jamais Louis n’aurait mis le feu au chantier.

Sur le bateau, Tom tache son tee-shirt. Virgile lui dit d’en prendre un dans la cabine. Il remonte avec un tee-shirt avec un ourson, il se moque de Virgile… Mais c’est un tee-shirt de sa fille, il doit lui avouer qu’il a une fille qui est décédée. Il se confie au sujet de Léa.

Florent est au téléphone avec Kira, il lui parle de la garde à vue de Louis et pense que la police a des éléments contre lui. Kira préfère raccrocher, elle veut trouver une solution pour l’aider. Elle va trouver Noémie, Ludo et Ronan pour leur demander de l’aide. Elle veut faire un comité de soutien mais ils ne sont pas d’accord, ils pensent que c’est contre-productif. Kira les traite de lâches et s’en va.

Tom rentre chez lui, il cherche son ordinateur. Sa mère lui dit qu’elle l’a vendu ! Tom est hors de lui, Nathalie explique avoir emprunté de l’argent au voisin qui l’a menacé. Elle a tout revenu pour 300 euros mais elle a tout dépensé en jeux à gratter ! Tom va voir Franck pour lui demander un délais. Mais il refuse, il veut son argent vendredi matin et menace de s’en prendre à sa mère !

Au commissariat, Louis jure toujours son innocence. Yann ne sait pas quoi penser. Becker annonce qu’avec si peu d’éléments ils vont devoir le relâcher. Il demande à Yann et Elise de creuser la piste de l’arnaque à l’assurance.

Noémie fait la tête pendant son repas avec Akim. Elle s’inquiète pour Louis. Akim ne peut rien lui dire, elle insiste pour qu’il la rassure mais Akim lui dit qu’il n’est pas sur l’enquête, il n’a pas d’info. Pendant ce temps là, Ronan est dehors sous la pluie… Il picole et lit un article sur l’incendie meurtrier !

