Un si grand soleil spoiler : Tom dérape (VIDÉO épisode du 8 août)

Un si grand soleil spoiler – Tom va déraper et retomber dans ses vieux travers dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Tom va arnaquer les clients de Virgile !







Brice et ses amis ont loué un bateau à Virgile. C’est Tom qui les accueille, et il invente une taxe éco-touristique de 50 euros ! Brice est surpris et râle, mais il paie en cash…

Virgile va découvrir l’arnaque de Tom ? Comment va-t-il réagir ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1212 du 8 août 2023 : Tom arnaque les clients de Virgile



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.