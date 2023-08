Un si grand soleil du 7 août : Noémie fait une découverte (résumé et vidéo épisode 1211 en avance)

Un si grand soleil du 7 août, spoiler résumé de l’épisode 1211 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans l’épisode inédit de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 7 août 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

C’est très tendu entre Noémie et Akim, qui ne s’adressent pas la parole… Akim part travailler et ne répond pas quand Noémie lui souhaite une bonne journée. Plus tard, Noémie trouve Ronan complètement bourré qui a dormi dans la paille ! Il envoie balader Noémie et lui dit s’occuper de Louis, accusé par les flics alors qu’il n’a rien fait… Il s’en prend ensuite à Akim.







Pendant ce temps là, Margot laisse Ludo, qui ne semble pas bien. Il lui confie que depuis qu’il a vu Kira, il culpabilise. Il pense que Louis a déclenché l’incendie parce qu’ils l’ont lâché. Margot le prend pour elle et ils se disputent encore.



Tom dit à sa mère de faire attention et de ne pas sortir, il va trouver une solution pour régler ses dettes. Elle lui promet qu’elle va changer. A la paillotte, Tom retrouve Emma. Il lui parle des problèmes de leur mère, ça craint et ils doivent l’aider. Emma ne veut rien savoir et lui dit de ne pas l’aider ! Tom lui reproche de les avoir abandonnés et s’en va.

A la location de bateaux, Boris et ses amis ont loué un bateau. Tom les accueille et leur réclame une prétendue taxe touristique à 50 euros.

Au commissariat, Louis assure toujours à Yann qu’il est innocent. Levars ne comprend pas ce qu’il fait encore là, Yann annonce que justement, Louis est libre. Dehors, Louis retrouve ses parents.

Emma reçoit un message vocal de sa mère qui dit avoir un gros soucis, elle lui demande de la rappeler. Emma est dépitée, Enzo lui assure de son soutien. Pendant ce temps là, Tom continue d’arnaquer les clients de Virgile.

Louis retrouve Kira, Robin et Maéva. Kira est heureuse mais il s’inquiète que la police ne le croit pas. Tout le monde lui assure qu’ils sont là pour lui. Au commissariat, Yann veut trouver autre chose pour coincer Louis mais Elise pense qu’il est innocent. Elle est convaincue qu’il aurait déjà craqué. Elise veut creuser du côté des gens qui se sont déchainés sur les réseaux sociaux. Et Yann veut mettre la pression sur le constructeur et le promotteur. Hugo débarque avec l’identité de l’homme retrouvé mort dans l’incendie : Stéphane Marois, 32 ans, connu de leurs services pour des vols sans violence.

Boris et ses amis rendent le bateau à Virgile, il lui parle du soucis de taxe demandée au dernier moment par Tom. Virgile hallucine, il s’excuse et rembourse Boris. Pendant ce temps là, Tom rembourse 300 euros au voisin. Il promet la suite d’ici la fin de la semaine. Virgile ne décolère pas et en parle à Alix. Alix le trouve fort mais Virgile est remonté. Elle lui dit que Tom a surement des ennuis et lui conseille de lui parler. Il appelle Tom et lui demande des explications. Tom lui dit qu’il avait besoin d’argent et lui dit que ça ne le regarde pas. Virgile lui dit qu’il est viré !

A la ferme, Noémie cherche Ronan. Elle le découvre dans le hangar entrain de soigner lui-même une plaie impressionnante au bras…

VIDÉO Un si grand soleil du 7 août extrait, Tom arnaque les clients de Virgile

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.