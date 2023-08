Un si grand soleil spoilers : un nouveau couple, les résumés jusqu’au 25 août 2023

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 25 août 2023 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend fin août dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 21 au vendredi 25 août 2023.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Margot et Akim vont succomber et démarrer une relation secrète ! Margot est mal à l’aise et finit par décider de quitter Ludo. De son côté, Noémie découvre la vérité…

Hélène bloque sur Alix et fait tout pour se rapprocher d’elle alors qu’avec Virgile, ils pensent à faire une folie. Et Tom a un nouveau business en parallèle de sa rentrée au lycée…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 21 au 25 août 2023

Lundi 21 août 2023, épisode 1221 : Tandis que l’attitude d’Akim met Margot très mal à l’aise, Alix et Virgile envisagent de faire une folie…

Mardi 22 août 2023, épisode 1222 : Alors que Ludo commet un acte manqué et donne raison à Akim, Hélène force un peu le destin pour se rapprocher encore plus d’Alix.

Mercredi 23 août 2023, épisode 1223 : La mère de Tom le contraint à faire un choix qui va le mettre en danger. Parallèlement, Margot se pose de moins en moins de questions…

Jeudi 24 août 2023, épisode 1224 : Tandis que Tom mène de front sa rentrée des classes au lycée et son nouveau business, Margot prend une douloureuse mais évidente décision.

Vendredi 25 août 2023, épisode 1225 : Alors que Noémie découvre la vérité sur Akim et Margot, un mystérieux dealer fait son apparition au lycée.



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

