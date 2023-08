Ici tout commence spoiler : Ethan met un râteau à... (vidéo épisode du 9 août)

Ici tout commence spoiler – Entre Maya et Ethan, le courant est tout de suite bien passé dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Au stage d’été, ces deux là s’entendent vraiment bien et Maya a un crush pour l’étudiant de l’institut…

Mais dans quelques jours, Ethan va mettre un gros râteau à Maya !







En effet, Maya aimerait aller plus loin avec Ethan et lui a proposé d’aller boire un verre. Mais Ethan a refusé ! Il confie à David qu’il ne sait pas de quoi il a envie avec Maya… David lui conseille de foncer !

Mais quand Maya vient les voir et lance une seconde invitation à Ethan, celui-ci trouve encore un prétexte pour refuser. Maya a bien compris qu’elle ne l’intéressait pas…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 726 du 9 août 2023, Ethan repousse Maya



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

