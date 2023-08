Un si grand soleil du 8 août : Ronan avoue (résumé et vidéo épisode 1212 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 8 août, spoiler résumé de l’épisode 1212 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 8 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Noémie est bouleversée, elle parle à Ludo de ce qu’elle a vu la veille : Ronan entrain se cacher pour soigner une brulure. Ludo lui demande comment il s’est fait ça, Noémie pense à l’incendie… Ludo est sous le choc, il pense qu’il ne serait pas aller jusque là et encore moins en laissant Louis se faire accuser.







Publicité





La mère de Tom lui demande comment ils vont faire maintenant qu’il n’a plus de boulot. Elle le culpabilise, Tom dit qu’il va trouver autre chose. Pendant ce temps là à la paillotte, Virgile prend un verre avec Victor. Il lui raconte qu’il a du virer Tom, qui a arnaqué ses clients et ne lui a pas donné d’explications. Emma entend la conversation.



Publicité





Noémie confronte Ronan au sujet de sa brulure. Il refuse de lui dire comment il s’est fait ça, Noémie insiste pour savoir la vérité. Elle lui promet qu’elle ne dira rien à Akim. Mais Ronan refuse de parler. Au commissariat, Becker fait le point avec Yann et Elise.

Emma vient voir Virgile sur son bateau, elle veut lui expliquer pourquoi Tom est comme ça. Elle lui explique que tout vient de leur mère et ses problèmes d’addiction au jeu. Virgile comprend pourquoi il a besoin d’argent. Pendant ce temps là, Tom veut voler un sac à main dans une voiture mais une alarme se déclenche, il s’enfuit. Virgile l’appelle, il lui demande de se ramener au voilier.

Emma appelle sa mère et lui reproche d’avoir fait perdre son job à Tom. Nathalie pleure quand Emma lui raconte tout… Emma l’envoie balader, elle espère que son frère s’en ira à son tour.

Elise interroge Ludo et Noémie au sujet de Louis. Ils lui assurent que Louis n’aurait jamais fait ça.

Virgile parle à Tom, il lui annonce qu’Emma l’a convaincu de lui laisser une seconde chance. Il le réintègre mais il va devoir rembourser ce qu’il lui doit. Et à partir de maintenant, il doit être honnête. Virgile lui assure que s’il a besoin d’aide, il est là. Il lui demande de lui dire pourquoi il a besoin d’argent. Tom se confie… Virgile fonce chez le voisin de Tom, il le rembourse et lui met un coup de pression. Tom ne sait pas comment remercier Virgile.

Yann interroge à nouveau Milo Pelletier. Il lui demande d’identifier l’homme qui a été retrouvé mort. Il dit ne pas le connaitre et assure n’embaucher personne au black. Milo s’emporte et lui dit que la prochaine fois qu’ils se verront ça sera avec son avocate. Il appelle ensuite Claudine. Et Claudine s’en prend à Johanna, qui dit n’y être pour rien.

Nathalie rentre chez elle, Tom a le sourire. Il lui dit qu’il a réglé le problème avec Franck. Nathalie culpabilise, elle dit à Tom de rejoindre sa soeur car elle ne sait pas s’occuper de lui. Tom refuse et la prend dans ses bras.

Akim appelle Noémie, il a appris qu’Elise était venue les interroger. Il va rentrer tard, l’appel est glacial… Ronan vient voir Noémie, il lui avoue que c’est lui qui a déclenché l’incendie. Il réalise qu’il a tué un homme et culpabilise.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : un nouveau couple, les résumés jusqu’au 25 août 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 8 août extrait, Ronan avoue tout

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.