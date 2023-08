Ici tout commence spoiler : Axel quitte Jasmine (vidéo épisode du 8 août)

Ici tout commence spoiler – Entre Axel et Jasmine, c’est compliqué depuis des mois dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, alors qu’ils s’expliquent, Axel va prendre une décision radicale. Cette fois, il ne veut plus se battre et il décide de rompre avec Jasmine !







Depuis plusieurs semaines, Jasmine et Axel tentent de sauver les meubles. Mais, leur amour semble s’essoufler. Jasmine décide de mettre les choses à plat. Mais ils n’ont pas la même vision pour la suite de leur histoire… Jasmine est prête à tout pour sauver son couple alors qu’Axel préfère en rester là. Il décide de rompre avec Jasmine !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 725 du 8 août 2023, Axel et Jasmine c’est fini !



