Un si grand soleil spoiler : qui a déclenché l’incendie ? Réponse (VIDÉO épisode du 9 août)

Un si grand soleil spoiler – Qui a déclenché l’incendie meurtrier dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, le coupable va avouer et on peut déjà vous révéler de qui il s’agit !







Contrairement à ce que la police peut penser, non ce n’est pas Louis qui a mis le feu au chantier. L’incendie a fait un mort et le coupable n’est autre que… Ronan, l’ami de Noémie ! Dans quelques jours, il passe aux aveux et avoue à Noémie qu’il est rongé par la culpabilité d’avoir tué quelqu’un.

Va-t-il allé se dénoncer à la police ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1213 du 9 août 2023 : Ronan avoue



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.