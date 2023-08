Ici tout commence spoiler : un nouveau couple à l’institut ? (vidéo épisode du 9 août)

Ici tout commence spoiler – Un nouveau couple va-t-il se former dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Maya va avoir un crush pour… Ethan ! Le fils de la cheffe Cardone lui plait bien et Salomé lui conseille de tenter sa chance…

Mais quand Maya revient avec Léo, elle n’a pas une bonne nouvelle…







Maya confie à Léo et Salomé qu’Ethan lui a mis un stop ! Elle l’a invité à boire un verre, il a décliné et il lui a dit qu’il n’était pas libre… Maya n’y croit plus mais ses amis lui conseillent de ne pas lâcher et de retenter sa chance !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 726 du 9 août 2023, Maya intéressée par Ethan



