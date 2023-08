Tout le monde veut prendre sa place : Laurence Boccolini privée d’adieux, Jarry la remplace dès samedi

C’est d’une drôle de façon que Laurence Boccolini a quitté l’animation du jeu quotidien de France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». En effet, elle a animé sa dernière émission jeudi midi, sans dire au revoir… Et ce vendredi, la chaîne a diffusé un best-of avant que Jarry reprenne les commandes dès samedi midi !







Dans le best-of, pas de mots d’adieux de Laurence Boccolini, c’est un ancien Champion qui était aux manettes.







Samuel, qui était Champion quand Laurence avait repris la place de Nagui il y a deux ans, a présenté ce best-of aujourd’hui.

« Laurence Boccolini a décidé de se consacrer à de nouvelles aventures avec France Télévisions, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. Avant de laisser la place à son successeur, on va se remémorer les meilleurs moments avec Laurence. » a déclaré Samuel ce midi.



Etonnant donc mais on ne reverra pas Laurence pour dire au revoir à ses téléspectateurs. Demain midi, vous retrouverez Jarry, nouvel animateur de « Tout le monde veut prendre sa place ».

« Laurence, je t’aime et tu le sais. Je suis très heureux de te succéder et je sais quel plaisir tu as pris avec ces grands champions et avec vous à la maison. (…) Je serai à la hauteur et merci de m’adopter ! Rendez-vous demain ! » a déclaré Jarry en fin d’émission.

Il sera aux côtés d’Arnaud, Champion avec une victoire et 1200 euros de gains.