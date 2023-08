US Open : suivre Monfils / Rublev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis US Open – le match Monfils / Rublev en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Eurosport ! L’US Open continue ce jeudi avec le second tour. Le chouchou des français Gaël Monfils affronte le russe Andrey Rublev.





Un match à suivre aujourd’hui, à partir de 23h00, en exclusivité sur Eurosport.







Publicité





Gaël Monfils s’attaque à du lourd ce soir avec le russe Andrey Rublev, numéro 8 mondial. Mais le français est en très grande forme ces dernières semaines et pourrait bien créer la surprise, en cette veille de son anniversaire.

Gaël arrivera-t-il à se qualifier pour le 3ème tour de cet US Open 2023 ?

US Open Monfils / Rublev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à partir de 23h00.



Publicité





Sur le site de l’US Open, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Monfils / Rublev, second tour du tournoi de tennis de l’US Open, un match à suivre aujourd’hui sur Eurosport.