Marwan Berreni introuvable : « Est-il encore vivant ? », la production de Plus belle la vie sort du silence

Mais où est Marwan Berreni, acteur bien connu pour avoir incarné Abdel Fedala dans la série marseillaise « Plus belle la vie » ? Le mystère reste entier et la production de la série, dont le tournage reprendra en octobre, est sortie du silence.





« On ne veut pas parler de Marwan, c’est trop douloureux. L’affaire est entre les mains de la police. C’est horrible de ne pas savoir » a déclaré une source interne à Newen, producteur de PBLV, auprès du Parisien. « Est-ce que c’est lui qui conduisait ? Que lui est-il arrivé ? Est-il seulement encore vivant ? » a ajouté une autre personne au sein de la production.







Et le Parisien confirme l’info dévoilée il y a quelques jours par Public, à savoir que le scénario doit être réécrit pour pallier à l’absence de Marwan Berreni.

« En dehors de ces événements, on est tous très heureux de se retrouver. La préparation suit son cours comme pour une série quotidienne classique, avec beaucoup de plaisir et de stress » précise-t-on chez Newen.



Pour rappel, le 3 août dernier, à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, une femme a été violemment percutée sur un passage piéton par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffrait de multiples blessures. La police aurait ensuite retrouvé le véhicule plus tard à une vingtaine de kilomètres de l’accident. Un 4X4 qui appartiendrait à Marwan Berreni et qui avait des traces de choc à l’avant.

Depuis, l’acteur n’a plus donné signe de vie. Une enquête est ouverte et sa famille a a lancé un avis de disparition inquiétante. De son côté, la victime est traumatisée mais est sortie de l’hôpital, elle est actuellement en convalescence.