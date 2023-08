« Vous n’aurez pas l’enfant de ma fille » : votre téléfilm ce 21 août sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Vous n’aurez pas l’enfant de ma fille » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 21 août 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien démarrer la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Vous n’aurez pas l’enfant de ma fille ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Vous n’aurez pas l’enfant de ma fille » : l’histoire

Amelia reçoit un appel à l’aide de sa fille Beth avec qui elle était fâchée depuis des années. Quelques jours plus tard, Amelia apprend que Beth est morte en donnant naissance à une fille, Matilda, mais que cette enfant est destinée à Grace et Alex Hardy, des stars de la cuisine qui l’avaient engagée comme mère-porteuse. Amelia se fait embaucher comme nourrice auprès de Grace afin de protéger Matilda et en apprendre plus sur la mort suspecte de Beth.



Vous n’aurez pas l’enfant de ma fille, interprètes et personnages

Avec : Catherine Dyer, Luisa d’Olivera

Notez qu’il sera suivi à 15h40 du téléfilm inédit « A la recherche de l’assassin de mon père ».

« A la recherche de l’assassin de mon père » : l’histoire et le casting

Scott Hyatt est retrouvé mort. Sa fille, Violet est bien décidée à élucider ce meurtre. Elle trouve l’aide de Leila, sa demi-soeur cachée.

Avec : Joanne Boland, Devin Cecchetto