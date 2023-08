Zone Interdite du 22 août : sommaire de l’inédit ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 22 août 2023 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce soir et comme chaque mardi de l’été sur M6 avec un nouveau numéro inédit de la série estivale du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir, l’émission a pour thème « Supermarchés des vacances : le grand rush de l’été ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 22 août « Supermarchés des vacances : le grand rush de l’été »

C’est la période la plus cruciale de l’année. Sur tout le littoral, les supermarchés font face, pendant deux mois, à la frénésie des vacanciers. À quelques minutes de Cannes (Alpes-Maritimes), Mandelieu-la-Napoule n’échappe pas à la règle. La population de la ville passe, chaque été, de vingt à cinquante mille habitants. Alors dans le plus grand supermarché de la ville, la pression est maximale ! Un tiers de son chiffre d’affaires se joue en juillet-août. Jusqu’à six-mille vacanciers vont se presser tous les jours aux caisses du magasin.

Pour faire face, le directeur Frédéric Astruc va mettre en place un plan de bataille et recruter soixante saisonniers. Mais la pénurie de main d’œuvre complique la tâche. Opération séduction, sessions de formation expresse : les équipes seront-elles prêtes pour le premier grand week-end début juillet ?

Sur neuf-mille mètres carrés, tout l’agencement du magasin va être repensé. Il faut faire de la place aux produits stars de l’été : barbecues, planchas, jouets de plage. Les équipes ont parié sur des nouveautés achetées il y a un an en grande quantité. Ont-ils visé juste ?

L’été, deux rayons sont particulièrement pris d’assaut : la boucherie et la poissonnerie. Produits frais appétissants et bon marché, les chefs de rayon vont tout faire pour empêcher les clients d’aller s’approvisionner chez les concurrents. Côté animation, le magasin compte beaucoup sur le triporteur de la « socca chips » ! Ce produit local, un biscuit apéro à base de pois chiche est porté par Luc Salsedo, un chef passionné de traditions locales qui l’a inventé. Cet été, il parie sur sa nouveauté : une préparation pour faire sa « socca chips » soi-même. Arrivera-t-il à s’imposer parmi les fabricants industriels ?

Frédéric, le responsable des fruits et légumes, va se démener tout l’été pour proposer aux clients les meilleurs produits locaux, au meilleur prix. Melons, tomates, pêches, pour avoir de beaux produits, il fait appel à une figure locale, Jean-Charles Orso, un ancien rugbyman professionnel qui s’est reconverti dans le maraîchage bio. Comment va-t-il gérer la sécheresse au début de l’été ?

Dans le rayon, il faudra lutter contre les « tripoteurs », ces clients qui tâtent les fruits jusqu’à les abîmer, causant d’énormes pertes pour l’hypermarché.

Extrait vidéo de Zone Interdite du 22 août

« Supermarchés des vacances : le grand rush de l’été », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.