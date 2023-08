The Voice Kids du 22 août : la demi-finale ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

Publicité





The Voice Kids du 22 août 2023, extrait vidéo – Place à la demi-finale de la saison 2023 de The Voice Kids ce soir sur TF1. Les coachs – Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori – accompagnent leurs talents pour cette avant-dernière étape.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Publicité





Pour cette demi-finale, chaque coach a encore quatre talents en compétition :

– Chez Patrick Fiori : Lucie, Nathan, Mathis, et Lucas

– Chez Nolwenn Leroy : Oriane, Iskandar, Elise et Lou-Agathe

– Chez Kendji Girac : Taiyo, Théo, Ilyana et Lina

– Chez Slimane : Durel, Maëlys, Jade et Sheryne

The Voice Kids du 22 août 2023, extrait vidéo

Découvrez dès maintenant la prestation de Ilyana pour sa demi-finale qui aura lieu mardi prochain. Elle avait déjà impressionné les coachs avec sa reprise de « La boulette » de Diam’s aux auditions à l’aveugle. Mais cette fois, elle va suivre les conseils de son coach et tente de l’émouvoir avec une reprise de Mentissa : « Et Bam ». Un choix gagnant ?



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

The Voice Kids 2023, présentation de la demi-finale

Après des Battles de haute voltige, nos jeunes talents vont offrir aux téléspectateurs et à leurs coachs, une Demi-Finale d’exception.

Nos 4 coachs, Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori n’ont qu’une hâte : vous faire découvrir les performances de leurs petits protégés : émotions garanties !

Chaque équipe compte 4 talents qui chanteront un titre de leur choix. Ils devront donner le meilleur d’eux-mêmes puisque cette saison pour la première fois dans l’histoire de « The Voice Kids », les coachs retiendront un seul et unique talent parmi les 4 pour accéder à la Grande Finale.

Alors, qui seront les 4 talents qui se qualifieront pour la grande finale de « The Voice Kids » 2023 ?

The Voice Kids 2023, ça continue ce mardi 15 août 2023 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.