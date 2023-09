Publicité





« 20h30 le samedi » du 16 septembre 2023 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse – C'est un numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd'hui, ce numéro s'intitule « Drôles de hasards ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 16 septembre 2023 : les reportages

Ce nouveau numéro de « 20h30 le samedi » vous présente deux personnages hors normes avec la renaissance de Romy Schneider grâce au film culte La Piscine, et les mille et une vies d’Amanda Lear, une muse pas comme les autres.

🔵 Le jour où > Romy Schneider renaît aux côtés d’Alain Delon

Le film de Jacques Deray La Piscine est entré dans la légende. Un film culte par son casting : Maurice Ronet, Jane Birkin et surtout la sensualité troublante de ce couple de cinéma formé par Romy Schneider et Alain Delon. C’est la première fois que les deux acteurs se retrouvent depuis la fin de leur histoire d’amour, en 1964.

En 1968, quand Jacques Deray propose le scénario à Alain Delon, l’acteur accepte à une seule condition : que ce soit Romy Schneider qui incarne le sulfureux rôle féminin. Comment celle qui incarne toujours la princesse Sissi dans les esprits, et qui n’a plus approché un plateau de tournage depuis la naissance de son fils, va-t-elle se glisser dans la peau de ce personnage troublant ? Les retrouvailles des amants terribles n’auront-elles lieu qu’à l’écran ?



🔵 Actu > Les mille et une vies d’Amanda Lear

Elle a inspiré le chanteur David Bowie, le guitariste des Rolling Stones Brian Jones, et l’artiste surréaliste Salvador Dali. Son aura mystérieuse a fait couler beaucoup d’encre depuis ses débuts de mannequin à l’orée des années 1960, en passant par sa carrière de chanteuse puis de reine du disco. Personne ne connaît réellement son âge ni son lieu de naissance, mais au fond, qu’importe !

Pour Amanda Lear, le plus important est d’avoir une vie riche, intense, faite de rencontres exceptionnelles. Salvador Dali fut l’une d’entre elles. Pourtant, ne croyez pas qu’elle s’est contentée de jouer la muse docile : personne ne peut mettre Amanda Lear en cage…

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV