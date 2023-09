Coupe du Monde de rugby : suivre Pays de Galles / Portugal en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Pays de Galles / Portugal en direct, live et streaming. La Coupe du Monde de rugby 2023 se poursuit ce samedi. Cet après-midi, le Pays de Galles affronte le Portugal à l’Allianz Riviera à Nice.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 17h35 ce samedi 16 septembre 2023. Coup d’envoi à 17h45.







Pour la première fois, M6 diffuse la coupe du monde de rugby qui se tient en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Cet après-midi, le Pays de Galles affronte le Portugal dans le groupe C.

Pays de Galles / Portugal, composition des équipes

Le XV de départ du Pays de Galles : 15. Halfpenny; 14. Rees-Zammit; 13. Grady; 12. Williams; 11. Dyer; 10. Anscombe; 9. Williams; 8. Faletau; 7. Reffell; 6. Lydiate; 5. Jenkins; 4. Tshiunza; 3. Lewis; 2. Lake (cap); 1. Smith.

Remplaçants : 16. Elias, 17. Domachowski, 18. Francis, 19. Beard, 20. Basham, 21. Davies, 22. Costelow, 23. Adams.



Le XV de départ du Portugal : 15. Sousa Guedes ; 14. Pinto, 13. Lima, 12. Appleton (cap), 11. Marta ; 10. Portela, 9. Marques ; 7. Martins, 8. Simoes, 6. Granate ; 5. Cerqueira, 4. Madeira ; 3. Alves, 2. Tadjer, 1. Fernandes

Remplaçants : 16. Costa, 17. Campergue, 18. H. Ferreira, 19. Bello, 20. Wallis, 21. Lucas, 22. Moura, 23. Storti.

Pays de Galles / Portugal en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 15h20. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Pays de Galles / Portugal, un match de rugby évènement à suivre à 17h35 sur M6.