Coupe du Monde de rugby : suivre Argentine / Chili en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Argentine / Chili en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce samedi 30 septembre 2023. L’Argentine affronte le Chili au Stade de la Beaujoire à Nantes.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 14h50. Coup d’envoi à 15h.







Dans le groupe D, l’Argentine et le Chili s’affrontent ce samedi. L’Argentine compte 4 points à la 4ème place de cette poule tandis que les chiliens n’ont toujours pas le moindre point dans la compétition !

Argentine / Chili, composition des équipes

Le XV de départ de l’Argentine : 1. Sclavi 2. Creevy 3. Bello 4. Petti 5. Rubiolo 6. Gonzalez 7. Kremer 8. Isa 9. Cubelli 10. Sanchez 11. Imhoff 12. De La Fuente 13. Cinti 14. Isgro 15. Bogado

Remplaçants : 16. Ruiz 17. Vivas 18. Gomez Kodela 19. Alemanno 20. Oviedo 21. Bazan Velez 22. Carreras 23. Mallia



Le XV de départ du Chili : 1. Carrasco 2. Bohme 3. Dittus 4. Pedrero 5. Eissmann 6. Sigren (cap) 7. C. Saavedra 8. Martinez 9. Torrealba 10. Fernandez 11. Larenas 12. Garafulic 13. D. Saavedra 14. Videla 15. Ayarza

Remplaçants : 16. Dussaillant 17. Lues 18. Inostroza 19. Sarmiento 20. Escobar 21. Silva 22. Herreros 23. Urroz

Argentine / Chili en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 14h50. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Argentine / Chili, un match de rugby évènement à suivre à 15h sur M6.