Coupe du Monde de rugby féminine : France / Irlande en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde de rugby féminine 2025 suivre France / Irlande en direct, live et streaming. Place au quart de finale de la Coupe du Monde de rugby féminine 2025 ce dimanche après-midi pour le XV de France, qui affronte l’Irlande.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 13h45 ce dimanche 14 septembre 2025 Coup d’envoi à 14h.







Après un parcours sans faute en phase de groupes, les Bleues affrontent l’Irlande en quart de finale de la Coupe du monde féminine de rugby 2025, ce dimanche à 14h au Sandy Park d’Exeter dans le sud-ouest de l’Angleterre.

La France arrive forte, avec trois victoires (Italie, Brésil, Afrique du Sud), enregistrant de belles performances tant en attaque qu’en défense. L’Irlande, classée 5ᵉ mondiale, a fini deuxième de sa poule derrière la Nouvelle-Zélande, mais devra se montrer très combative pour renverser une équipe française qui a souvent dominé les confrontations entre les deux sélections.



France / Irlande, composition des équipes

Le XV de départ de la France : Bourgeois – Grisez, Ménager, Vernier, Arbey – (o) Queyroi, (m) Bourdon Sansus – Champon, Escudero, Berthoumieu – Fall Raclot, M. Feleu (cap.) – Bernadou, Gérin, Brosseau

Remplaçantes : Bigot, Deshaye, Khalfaoui, Ihahehegi, Okemba, T. Feleu, Chambon, Boulard

Le XV de départ de l’Irlande : à venir

France / Irlande en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 13h45. Streaming et live sur TF1+.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

France / Irlande, un match de rugby évènement à suivre aujourd’hui sur France 2.