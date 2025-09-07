Coupe du Monde de rugby féminine : France / Afrique du Sud en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Coupe du Monde de rugby féminine 2025 suivre France / Afrique du Sud en direct, live et streaming. Troisième journée de la Coupe du Monde de rugby féminine 2025 ce dimanche après-midi pour le XV de France, qui affronte l’Afrique du Sud.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h35 ce dimanche 7 septembre 2025 Coup d’envoi à 17h45.







L’équipe de France féminine, déjà qualifiée pour les quarts de finale grâce à deux larges victoires contre l’Italie (24-0) et le Brésil (84-5), affronte ce dimanche une équipe d’Afrique du Sud également assurée de la qualification : les Sud-Africaines ont créé la surprise en battant l’Italie (29-24), et occupent actuellement la tête du groupe D avec 10 points, contre 9 pour les Bleues.

Au-delà du match, c’est la lutte pour la première place du groupe D qui est en jeu — un enjeu déterminant, puisque la victoire permettrait aux Françaises d’éviter de croiser, en quart de finale, l’équipe double tenante du titre, la Nouvelle-Zélande, et de se préparer probablement à un duel face à l’Irlande.



France / Afrique du Sud, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Boulard (Blagnac) ; 14. Grisez (Bordeaux), 13.Konde (Bordeaux), 12. Vernier (Blagnac), 11. Ménager (cocap.) (Montpellier) ; 10. Queyroi (Toulouse), 9. Bourdon-Sansus (Toulouse) ; 7. Champon (Grenoble), 8. Escudero (Toulouse), 6.Berthoumieu (Bordeaux) ; 5. Fall Raclot (Bordeaux), 4. M. Feleu (cocap.) (Grenoble) ; 3.Bernadou (Montpellier), 2. Gérin (Bordeaux), 1. Brosseau (Bordeaux)

Remplaçantes : 16. Riffonneau (Grenoble), 17. Deshaye (Bordeaux), 18. Khalfaoui (ASM Romagnat), 19. Ikahehegi (Bordeaux), 20. Maka (Grenoble), 21.Okemba (Lyon), 22. Chambon (ASM Romagnat), 23. Bourgeois (Bordeaux).

Le XV de départ de l’Afrique du Sud : à venir

France / Afrique du Sud en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h35. Streaming et live sur TF1+.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

France / Afrique du Sud, un match de rugby évènement à suivre aujourd’hui sur France 2.