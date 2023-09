Coupe du Monde de rugby : suivre France / Uruguay en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre France / Uruguay en direct, live et streaming. Reprise de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce jeudi soir avec le second match du XV de France face à l’Uruguay, au Stade Pierre Mauroy à Lille.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h40 ce jeudi 14 septembre 2023. Coup d’envoi à 21h05.







Le XV de France a fait fort vendredi dernier en ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France ce vendredi soir. Dans le groupe A, les Bleus ont battu la Nouvelle Zélande ! Ils affrontent aujourd’hui l’Uruguay. Une rencontre commentée par François Trillo et Benjamin Kayser avec Christian Califano.

France / Uruguay, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Jaminet ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Vincent, 12. Moefana, 11. Villière ; 10. Hastoy, 9. Lucu ; 7. Macalou, 8. Jelonch (cap), 6. Boudehent ; 5. Taofifenua, 4. Woki ; 3. Aldegheri, 2. Bourgarit, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Chalureau, 20. Flament, 21. Cros , 22. Couilloud, 23. Ramos.



Le XV de départ de l’Uruguay : Baltazar Amaya – Bautista Basso, Tomas Inciarte, Andres Vilaseca (cap), Nicolas Freitas – (o) Felipe Etcheverry, (m) Santiago Arata – (8) Manuel Diana, Santiago Civetta, Manuel Ardao – Manuel Leindekar, Felipa Aliaga – Ignacio Peculo, Guillermo Pujadas, Mateo Sanguinetti.

Remplaçants : Facundo Gattas, Matias Benitez, Reinaldo Piussi, Ignacio Dotti, Lucas Bianchi, Carlos Deus, Agustin Ormaechea, Felipe Berchesi.

France / Uruguay en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

France / Uruguay, un match de rugby évènement à suivre à 21h05 sur TF1.