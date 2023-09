Demain nous appartient du 19 septembre : Georges manipulé (résumé + vidéo épisode 1516 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 19 septembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1516 de DNA – Georges est sous le choc de la grossesse de Vanessa ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Il se confie à Aurore, qui est convaincue que Vanessa le manipule en utilisant cette grossesse…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 19 septembre 2023 – résumé de l’épisode 1516

Vanessa est enceinte et l’a annoncé à Georges, qui est sous le choc. Il se confie à Aurore et avoue qu’il a couché avec elle mais il voulait l’arrêter et pensait que c’était le meilleur moyen pour qu’elle ne se méfie pas de lui… Mais Aurore lui rappelle qu’il n’est pas forcément le père, à l’époque Eddy était son amant ! La priorité, c’est de retrouver Soizic.

Pendant ce temps là, François fait un choix au risque de s’en brûler les doigts. Et Gabriel préfère fuir le conflit. Quant à Aaron, son mauvais caractère lui joue des tours.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Renaud choqué en découvrant que… (vidéo épisode du 21 septembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 19 septembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.