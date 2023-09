Un si grand soleil spoiler : Ludo avoue à Jade que... (VIDÉO épisode du 25 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Ludo va se retrouver dans de sales draps dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Ludo va se retrouver à la fois avec Noémie et Jade…

Et il va avouer à Jade que c’est très fort entre eux et qu’il n’a jamais ressenti ça pour personne !











Mais Ludo est paumé, il ne sait pas où il en est. Il confie à Jade qu’il a besoin de quelques jours pour se retrouver et y voir plus clair. Jade lui qu’elle le comprend et q’elle l’accepte. Mais quand elle raccroche, elle est bouleversée…

Ludo va-t-il faire un choix entre Jade et Noémie ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1244 du 25 septembre 2023 : Ludo est perdu



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

