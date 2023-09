Demain nous appartient du 21 septembre : quel sort pour Simon ? (résumé + vidéo épisode 1518 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 21 septembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1518 de DNA – Quel sort Vanessa réserve-t-elle à Simon Leclerc dans votre feuilleton « Demain nous appartient » ? Ce soir, l’avocat a peur et se pose la question de ce qu’elle va faire de lui…

Demain nous appartient du 21 septembre 2023 – résumé de l’épisode 1518

Simon est toujours retenu par Vanessa à son domicile. Un livreur sonne et Vanessa récupère sa commande… Elle a fait livrer de quoi faire une tarte aux fruits. Simon l’interroge sur son sort mais Vanessa refuse de lui répondre. Elle le menace de son arme et lui demande d’arrêter de lui poser des questions…

Pendant ce temps là, Aurore décide de tester la loyauté de Georges. Et Gilles s’engage… pour le meilleur comme pour le pire. Quant à Roxane, elle découvre le pot aux roses.

