Demain nous appartient spoiler : Jack choqué en découvrant que... (vidéo épisode du 29 septembre)

Demain nous appartient spoiler – Jack va être sous le choc dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Jack et Rayane sont en couple depuis maintenant quelques mois, dans quelques jours, Jack va déchanter…

Et pour cause, il va entendre Rayane prononcer le nom de Diego dans son sommeil !











Jack est choqué et n’apprécie pas… Rayane serait-il attiré par Diego ? Quand il se réveille, Rayane ne semble se souvenir de rien et il trouve un Jack glaçial…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1524 du 29 septembre 2023 : Victoire cache un secret

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.