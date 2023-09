Publicité





La Grande Librairie du 27 septembre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Gaspard Koenig, Serge Joncour, Clara Arnaud et Caryl Férey.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 27 septembre 2023 : invités et sommaire

Quel lien entretient-on avec le vivant ? Comment composer avec un monde dont on nous promet l’effondrement ?

📕 L’essayiste Gaspard Koenig signe un formidable retour à la fiction avec « Humus » (Éditions de l’Observatoire). Deux étudiants en agronomie se mettent en tête de changer le monde grâce… aux vers de terre. Face à leurs idéaux, chacun prend un chemin pour le moins différent : l’un vers le capitalisme vert, l’autre vers une radicalité néo-rurale. Un grand roman d’apprentissage et d’amitié qui questionne non sans humour la complexité de nos réponses face aux crises environnementales.

📘 Avec « Chaleur humaine » (Albin Michel), Serge Joncour renoue avec les paysages et les personnages de son remarquable « Nature humaine ». Que devient cette famille d’agriculteurs du Lot, les parents vieillissants et leurs quatre enfants, dont un seul est resté au bercail ? Quand la pandémie de Covid-19 s’invite dans le monde entier, elle orchestre les retrouvailles de cette fratrie pour le moins dysfonctionnelle.

📙 Écrivaine voyageuse, c’est dans les montagnes ariègeoises que Clara Arnaud a écrit « Et vous passerez comme des vents fous » (Actes Sud), une histoire d’ours et d’hommes sur plusieurs générations. Aujourd’hui, la réintroduction de l’ours des Pyrénées cristallise nombre de tensions. Ce troisième roman interroge notre rapport à la nature, au sauvage, à ce qui toujours nous échappe.

📗 C’est au cœur de l’Afrique australe que Caryl Férey construit l’intrigue de son nouveau polar, « Okavango » (Gallimard). Un corps, sans vie, dans une immense réserve d’animaux. Une ranger déterminée, quelques braconniers et une intrigue diaboliquement ficelée qui fait la part belle au monde sauvage et aux ravages qu’on lui inflige.

📖 Enfin, comme chaque semaine, une nouvelle voix : Vidya Narine dont le premier roman « Orchidéiste »(Les Avrils) est tout aussi teinté d’engagement et de vivant. Son héros tient une petite boutique d’orchidées, dans laquelle se ruent de riches clients. Dans ce livre poétique et délicieusement précis, il est question de passion, de permanence, de mémoire et de transmission.

VIDÉO La Grande Librairie du 27 septembre 2023 : la bande-annonce

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 27 septembre 2023 à 21h sur France 5.