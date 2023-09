Disparition de Marwan Berreni, Stéphane Hénon s’exprime : « j’ai peur »

Publicité





Après Fabienne Carat, c’est un autre acteur de « Plus belle la vie » qui s’est exprimé sur la disparition de Marwan Berreni, qui a longtemps incarné le personnage d’Abdel Fedala dans la série.





Stéphane Hénon, qui sera samedi soir sur France 3 dans « Meurtres à Font-Romeu », a été interrogé sur disparition de Marwan lors d’une interview sur Sud Radio. Il n’a pas caché son inquiétude tout en écartant l’hypothèse du suicide.







« Je ne peux pas parler de ça, parce que c’est compliqué. Tout est dit, tout et n’importe quoi (…) Moi, je connais ce garçon depuis 10-12 ans, je ne peux pas imaginer qu’il ait pu faire ça. Ça a pu arriver, peut-être, mais partir comme ça… Là, vous voyez, ça fait 1 mois et demi qu’il n’est plus là, j’ai des craintes. J’ai peur »

Et quand on lui a demandé s’il pensait que Marwan Berreni ait pu se suicider, Stéphane Hénon, alias Jean-Paul Boher dans « Plus belle la vie », a répondu : « Je ne pense pas, je ne crois pas ça« .



Pour rappel, le 3 août dernier, à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, une femme a été violemment percutée sur un passage piéton par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffrait de multiples blessures. La police aurait ensuite retrouvé le véhicule plus tard à une vingtaine de kilomètres de l’accident. Le 4X4 loué par l’acteur de « Plus belle la vie » a été retrouvé avec des traces de choc à l’avant. Depuis cette nuit là, Marwan Berreni n’a plus donné signe de vie et une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte.