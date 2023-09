Marwan Berreni introuvable, Fabienne Carat se confie : il devait faire Danse avec les Stars !

Publicité





Marwan Berreni, qui a longtemps incarné le personnage d’Abdel Fedala dans le feuilleton « Plus belle la vie », n’a plus donné signe de vie depuis le 3 août dernier.





Le mystère reste entier sur sa disparition et pour la première fois, une actrice de « Plus belle la vie » a accepté d’en parler. Il s’agit de Fabienne Carat, qui incarnait Samia dans PBLB, qui a répondu aux questions de Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste ».







Publicité





« C’était quelqu’un de très à l’écoute, qui adorait les discussions philosophiques, psychologiques, qui aimait s’intéresser (…) C’est quelqu’un qui adore parler, qui est très humain. » a-t-elle confié sur la personnalité de Marwan Berreni.

Concernant sa réaction en apprenant sa disparition, elle a déclaré : « On réagit pas. C’est le temps qui fait qu’on est perdus en fait, c’est l’absence, c’est le silence, c’est l’inconnu. Bien sûr on pense à la victime, et à sa famille surtout. On respecte leur silence aussi. (…) On attend, on ne sait pas »



Publicité





Et elle a expliqué que Marwan était pressenti pour participer à la prochaine saison de « Danse avec les Stars » : « Il avait que des bonnes nouvelles professionnelles, le retour de Plus belle la vie, il avait passé un casting pour Danse avec les Stars. Il était très dans le coup ! Quand on est artiste et qu’on aime notre métier, ça contribue énormément à notre moral »

Pour rappel, le 3 août dernier, à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, une femme a été violemment percutée sur un passage piéton par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffrait de multiples blessures. La police aurait ensuite retrouvé le véhicule plus tard à une vingtaine de kilomètres de l’accident. Le 4X4 loué par l’acteur de « Plus belle la vie » a été retrouvé avec des traces de choc à l’avant. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte.

Selon Gilles Verdez dans TPMP, la carte bleue de Marwan Berreni aurait servi dans une boulangerie le lendemain, le 4 août. Depuis, plus aucune trace de l’acteur.