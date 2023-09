Emmanuelle Béart confie avoir été victime d’inceste à l’adolescence

Publicité





C’est un bien triste aveu qu’a fait l’actrice Emmanuelle Béart. Aujourd’hui âgée de 60 ans, elle vient de révéler avoir été victime d’inceste pendant quatre alors qu’elle était adolescente. Les faits se sont produits entre l’âge de 11 ans et de 15 ans et Emmanuelle Béart n’a pas souhaité révéler l’identité de son agresseur, mais il ne s’agissait pas de son père, Guy Béart.





C’est dans un documentaire inédit intitulé « Un silence si bruyant » et qui sera diffusé le dimanche 24 septembre sur M6 que l’actrice a fait cette terrible confidence.







« J’ai 11 ans, c’est la nuit, j’en suis sûre. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires sans bruit ma chemise de nuit. Comme si cet arrêt dans le temps, ce silence polaire te laissait tout l’espace. Et comme si déjà il était inscrit que personne jamais ne témoignerait. J’ai très froid. Aucun cri ne sort de ma bouche, les mots ne se forment pas dans ma bouche, ma bouche est cousue. Quand il fait jour à nouveau, tout semble intact, comme si de rien n’était » a confié l’actrice.

« Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c’est que tout peut recommencer. Et tu recommenceras pendant quatre ans » a-t-elle ajouté, expliquant que sa grand-mère avait fini par comprendre et qu’elle avait ensuite déménagé de chez sa mère pour aller vivre chez son père.



Et Emmanuelle Béart révèle être toujours hantée par tout ça aujourd’hui, étant victime d’insomnies : « Aujourd’hui, les séquelles restent plantées là, dans mon ADN. Mes nuits sont blanches les unes après les autres. Je hurle dans le silence comme des millions d’autres que personne n’entend«