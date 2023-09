« En Famille », le prime « Un château en héritage » c’est ce soir sur M6 (7 septembre)

Publicité





En Famille au programme TV du jeudi 7 septembre 2023 – Ce soir à la télé, M6 propose un prime inédit de « En Famille » intitulé « Un château en héritage ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 ou sur 6play.







« En Famille », le prime « Un château en héritage » : présentation

À la surprise générale, Brigitte hérite d’un château. C’est l’occasion pour toute la famille de découvrir un passé jusque-là gardé secret. Fruit des amours illégitimes de la baronne Irène de Chantérac et de Fernand, le jardinier du domaine (dit Pépé), Brigitte a grandi au château de la Renardière, considérée comme une bâtarde. Aussi, sa rencontre avec Jacques, alors jeune et fringant ouvrier, est l’occasion pour elle de quitter à tout jamais dorures et moulures et d’oublier complètement cette partie de sa vie. Aujourd’hui, suite au décès de cette mère dont personne ne soupçonnait jusque-là l’existence, Brigitte fait son retour à la Renardière pour apprendre qu’elle et sa demi-sœur, la très collet monté Éléonore de Chantérac, héritent du château.

AVEC : Yves PIGNOT (Jacques), Marie VINCENT (Brigitte), Jeanne SAVARY (Marjorie), Axel HUET (Antoine), Lucie BOURDEU (Chloé), Charlie Bruneau (Roxane), Yvan LE BOLLOC’H (Yvan), Olivier MAG (Jean-Pierre Escourrou), Benoît MORET (Seb), Gérémy CRÉDEVILLE (Milo), Calixte Broisin-Doutaz (Gaspard), Antoinette Giret (Annabelle)



