Ici tout commence du 7 septembre : Emmanuel a-t-il parlé à Leroy ? (résumé + vidéo épisode 747 en avance)

Ici tout commence du 7 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 747 – Teyssier a-t-il finit par se confier à Leroy dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Ce soir, Marc vient rassurer Clotilde et il déclenche la jalousie de Jachim…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 7 septembre 2023 – résumé de l’épisode 747

Leroy vient prendre un café avec Clotilde pour lui parler de Teyssier. Il lui confirme que quelque chose tracasse Emmanuel mais il ne sait pas de quoi il s’agit… Il lui a dit que c’est le départ de Charlène et Théo mais Leroy est convaincu qu’il y a autre chose. Clotilde est inquiète mais Leroy lui assure que ça ira. Clotilde remercie Leroy, elle lui dit que ça fait du bien qu’il soit là… Joachim arrive à ce moment là et lui fait une crise de jalousie !

A l’institut, Carla surprend une dispute entre Mehdi et Anaïs. Mehdi accuse encore Anaïs d’obtenir les faveurs de Teyssier en couchant avec lui ! Carla attise les flammes et lance la rumeur… Anaïs est à bout et va parler à Emmanuel.

Quant à Laetitia, pour faire pression sur Antoine, elle confirme sa démission et récupère ses affaires ! Mais Emmanuel exige qu’Antoine fasse revenir Laetitia…

Ici tout commence du 7 septembre 2023 – vidéo premières minutes



