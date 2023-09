Envoyé Spécial du 7 septembre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit de l'année du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A voir dès 21h10 sur la chaîne







Envoyé Spécial du 7 septembre 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Prothèses auditives, arnaques au creux de l’oreille

Sifflements désagréables, échos, pannes à répétition… Et personne pour réparer votre prothèse auditive ! Bien souvent, ces petits bijoux de technologie, facturés en moyenne 1400€, finissent dans un tiroir simplement parce qu’ils ont été mal réglés… Alors qu’un adulte français sur quatre a des problèmes d’audition, le marché des audioprothèses représente déjà 2.2 milliards d’euros et il est en plein essor depuis que ces appareils sont remboursés intégralement par la Sécurité sociale et les mutuelles. Partout les boutiques fleurissent, mais cette nouvelle mine d’or attire aussi des entreprises peu scrupuleuses. Résultat, de plus en plus de personnes malentendantes se retrouvent avec des prothèses défectueuses, sans aucune forme de suivi… Alors que d’autres sont équipées sans même le savoir… Le tout aux frais de la Sécurité sociale ! Comment reconnaitre les audioprothésistes fiables ? Envoyé Spécial a mené l’enquête sur ce nouveau business et les arnaques qui coûtent des millions d’euros à l’Assurance Maladie.

Un reportage de Julien Duponchel Marie Petitjean et Adrien Mellot

🔴 Les cantines retournent en cuisine

Et si cuisiner bio et local revenait moins cher que d’ouvrir des boites de conserve ? De cantine en cantine, c’est le pari fou relevé au quotidien par Jean-Marc Mouillac, chef de cuisine, qui enseigne ses méthodes pour des cantoches pas moches, où la cuisine est 100 % faite maison, bio et locale. Une « révolution délicieuse » contagieuse qui se propage grâce à lui de Dordogne jusqu’à la Seine-Saint-Denis. Finis les menus à base de friands surgelés, d’œufs en bouteille ou de barquettes réchauffées… Avec Jean-Marc, les cantinières retrouvent le chemin des fourneaux et le goût de cuisiner, en travaillant des produits bruts et frais, cultivés localement et issus de l’agriculture biologique. Comment parvient-il à faire baisser les prix en chassant la malbouffe industrielle ? Que pensent les enfants de ces nouvelles saveurs qui envahissent leurs plateaux ?

Un reportage d’Anaïs Bard, Océane Labalette et Anne Cohen



🔴 Inde : chrétiens et musulmans pris pour cibles

L’Inde est-elle en train de glisser vers une guerre de religions ? Eglises saccagées, prêtres menacés et chrétiens persécutés… Mosquées incendiées, imams poignardés et musulmans lynchés… Ces deux minorités sont devenues la cible de la majorité hindoue. Sa frange extrémiste, qui soutient le Premier ministre Narendra Modi, rêve de faire de l’Inde un « Hindustan », une nation 100% hindoue. Envoyé Spécial a sillonné les routes d’un sous-continent en ébullition, sur les cendres d’échoppes musulmanes incendiées par des foules survoltées, parmi les ruines d’églises ravagées, auprès de Musulmans lynchés par leurs voisins, de chrétiens qui se terrent, et de couples hindous-musulmans qui fuient la fureur des fanatiques. Le reportage nous entraîne au contact du RSS, groupe nationaliste hindou paramilitaire, dans le sillage des « Milices du Boeuf » qui sous prétexte de défendre les vaches sacrées, tabassent les routiers musulmans ou chrétiens qui transportent le bétail, et jusqu’aux studios d’une chaîne de télévision dont le présentateur phare enchaîne les prêches incendiaires. Une extrême-droite hindoue décomplexée depuis l’élection de Narendra Modi, qui n’a jamais caché appartenir à cette mouvance, et qui fut longtemps considéré comme infréquentable par toutes les chancelleries occidentales avant de devenir invité d’honneur du 14 juillet, hôte du G20 en septembre, et « partenaire et ami » de la France et des Etats-Unis.

Un reportage de Pierre Monégier, Ulysse Cailloux et Emmanuel Lejeune

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2