« La traversée » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (5 mai 2024)

« La traversée », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir sur France 2. Un film signé Varante Soudjian avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, et Audrey Pirault.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France TV.







« La traversée » : l’histoire

Deux éducateurs, Alex et Stéphanie, accompagnent cinq adolescents déscolarisés dans une aventure en mer Méditerranée dans le but de les réintégrer à la société en leur inculquant les valeurs maritimes. Cependant, à leur arrivée au port, ils se retrouvent face à Riton, leur skipper, un ancien policier de la BAC qui a abandonné son ancienne vie pour échapper à la banlieue. Ces jeunes représentent son pire cauchemar. Contraints de partager le même bateau, ils vont être confrontés à des perspectives et des réalités qui transformeront leur vision du monde.



La bande-annonce

Mieux que des mots, des images. Voici la bande-annonce de votre film…