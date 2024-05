Zone Interdite du 5 mai : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 5 mai 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un nouveau numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Retards, prix, grèves : pourquoi la SNCF déraille ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 5 mai « Retards, prix, grèves : pourquoi la SNCF déraille »

La SNCF, une entreprise colossale en France, transporte annuellement 156 millions de passagers, emploie près de 280 000 salariés et gère un réseau ferroviaire étendu de 28 000 km. Bien qu’elle affiche des bénéfices depuis trois ans, elle est en proie à un profond malaise, tant chez les voyageurs que chez les employés. Les menaces de grèves imminentes ne font qu’illustrer ce problème. Les retards fréquents, les annulations de trains de dernière minute, les infrastructures vieillissantes, les fermetures de gares, la hausse des tarifs TGV et la tension parmi le personnel contribuent à la frustration des usagers. Mais comment en est-on arrivé là ?

Une enquête d’un an révèle la face cachée de la SNCF. Les retards, qui touchent un train sur dix voire un sur cinq sur certaines lignes en 2022, sont souvent causés par l’obsolescence et le manque d’entretien du réseau, résultant d’un sous-financement chronique. Pour réduire les risques d’incidents, la SNCF a choisi de ralentir la vitesse des trains sur les lignes les plus dégradées, allongeant ainsi les temps de trajet.



Les tarifs des billets, en particulier ceux du TGV, sont également source de mécontentement parmi les voyageurs. Les offres promotionnelles masquent souvent une complexité tarifaire, avec jusqu’à sept tarifs différents pour un même voyage, loin du prix annoncé. Une enquête révèle les dessous de cette politique tarifaire et met en lumière une des raisons de la hausse des prix.

Enfin, un scandale longtemps dissimulé est révélé : les relations opaques entre les régions et la SNCF. Les régions financent largement l’activité des TER, mais dans certains cas, comme dans les Hauts-de-France, l’entreprise préfère payer des pénalités plutôt que de respecter ses engagements en termes de circulation et de ponctualité des trains.

Extrait vidéo de Zone Interdite du 5 mai

En Nouvelle-Aquitaine, la SNCF nous a ouvert ses portes de son centre de gestion régional ! Imprévus, accidents, retards… Comment gère-t-il ces situations ? « Retards, prix, grèves : pourquoi la SNCF déraille »

📺 #ZoneInterdite, ce dimanche à 21:10 sur M6 pic.twitter.com/G7Xy9TrPjK — Zone Interdite (@ZoneInterdite) May 4, 2024

« Retards, prix, grèves : pourquoi la SNCF déraille », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.