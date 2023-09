« J’ai menti » : les épisodes du final ce soir sur France 3 (14 septembre 2023)

Publicité





Ce jeudi soir à la télé, France 2 rediffuse le final de la mini-série « J’ai menti ». Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes de la série portée par Camille Lou et Thierry Neuvic.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo, avant-première et replay sur France.TV







Publicité





« J’ai menti » du 14 septembre 2023 : les deux épisodes

Épisode 5

2003 : Audrey est internée en HP. Elle tente d’appeler Joseph pour lui dire toute la vérité sur la nuit de son agression, mais il refuse de lui parler. Elle parvient à s’enfuir et quitte le Pays basque. Elle se rend à Bordeaux. Elle surveille Joseph, sa femme et sa fille Pauline. Leur veut-elle du mal ?

2019 : la rencontre entre Ana et le type inquiétant tourne mal. Audrey la récupère et lui fait promettre de ne plus se mettre en danger. Elle avertit Mikel, le père d’Ana : sa fille va mal. Jean, le mari d’Audrey, débarque à Biarritz et découvre que les parents d’Audrey sont toujours vivants — contrairement à ce qu’elle lui a toujours raconté. La confrontation entre Jean et Audrey est violente… Audrey est en train de perdre sa famille. Le seul qui croit Audrey, c’est Joseph. Et Itsas est de retour. Malgré ses dénégations, tout porte à croire qu’Itsas est Patxi, qu’Audrey connaissait en 2003.

Épisode 6

En flash-back, on revoit le soir de l’agression de Maialen : avant de rejoindre Patxi, Maialen veut se changer, mais sa mère est à la maison. Elle part se changer chez Ana. Là, elle tombe sur le collier. Elle le met à son cou. Puis elle découvre les objets macabres de Mikel : des housses avec les vêtements et des photos de ses victimes. Maialen prend peur et s’enfuit. Mais Mikel l’a vue. Il la poursuit et n’a pas d’autre choix que de la tuer. Avant qu’il puisse reprendre le collier, Patxi survient. Mikel s’enfuit. Patxi tente de sauver Maialen. En vain. Un homme est témoin de tout ça : Franck.

2019 : quand Mikel découvre dans le téléphone d’Ana des applis de rencontre, une violente dispute éclate entre le père et la fille. Il lui confisque tous ses moyens de communication. En fouillant dans la maison, Ana trouve les médicaments que s’injecte son père pour se castrer chimiquement. Persuadée qu’il souffre d’un cancer de la prostate, Ana appelle Audrey en larmes pour se confier. Audrey était sur le point de rentrer à Paris quand elle comprend la vérité : Mikel est Itsas ! Avant de pouvoir prévenir Joseph, Audrey est enlevée par Mikel. Elle est à sa merci… Joseph la sauve. Mais Mikel a pris sa fille de force et s’est enfui avec elle. Dans la voiture, Ana provoque un accident. Grâce à Joseph, Ana est sauvée. Mikel, lui, se suicide.



Publicité





« J’ai menti » : rappel de l’histoire

Audrey Barreyre, 35 ans, est l’unique rescapée d’un tueur en série qui a sévi dans la région de Biarritz seize ans plus tôt. Son passé ressurgit brutalement lorsqu’une jeune fille de 17 ans est retrouvée assassinée sur la côte basque en 2019. Rien ne relie ce meurtre au tueur de l’époque, et pourtant, Audrey en est certaine : il est de retour. Pour le prouver, elle va devoir affronter son passé et ses mensonges. Car la nuit de son agression, elle a menti. Sur tout. À tout le monde…

« J’ai menti » : interprètes et personnages

Camille Lou (Audrey Barreyre), Thierry Neuvic (Joseph Layrac), Marilyn Lima (Pauline Layrac), Annelise Hesme (Sophie Barreyre), Hubert Delattre (Jean-Christophe Barreyre), Oscar Berthe (Léo), Stéphan Guérin-Tillié (Mikel Condé), Hélène Seuzaret (Catherine), Roxane Bret (Ana Condé), Christopher Bayemi (Jean Vigne), Nicolas Abraham (Victor Inuretta), Natalia Dontcheva (Marianne), Patrick Medioni (Franck Montel), Prudence Leroy (Chloé), Ilana Bachelier (Elaura Montel), Nicolas Amen (Éric), Thomas Sagols (Corentin)…

« J’ai menti », de Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, à voir ou revoir ce soir sur France 3.