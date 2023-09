Le Quiz des champions du 9 septembre : la liste des candidats ce soir sur France 2

Publicité





« Le Quiz des champions » du samedi 9 septembre 2023 : liste des 10 candidats de ce soir sur France 2. Ce samedi soir sur France 2, Cyril Féraud présente un nouveau numéro inédit du « Quiz des champions ». Ce soir, 10 des plus illustres gagnants de jeux TV, toutes chaines confondues (Les 12 coups de midi, Tout le monde veut prendre sa place, Slam, Questions pour un champion et Tout le monde a son mot à dire), vont s’affronter au cours d’une bataille qui s’annonce épique.













« Le Quiz des champions » du 9 septembre, le programme

La Ligue des champions de jeux TV fait son grand retour et s’offre pour l’occasion un casting d’exception ! Ils cumulent un total vertigineux de 3,2 millions d’euros de gains et sont restés plus de 3 ans à l’antenne ! Certains vont tenter leur chance pour la première fois. D’autres, sont de retour et tenteront de prendre leur revanche.

Le gagnant de la soirée remportera 20 000 euros à reverser à l’association de son choix. Surtout, il ajoutera son nom au palmarès de l’émission et grimpera encore un peu plus dans la hiérarchie des plus grands champions de l’histoire des jeux TV.



Alors qui deviendra le plus grand champion de jeux télé de France ?

« Le Quiz des champions » du samedi 9 septembre 2023 : liste des 10 candidats de ce soir

PAUL – 4e plus grand champion des 12 coups de midi

STÉPHANE* – 5e plus grand champion des 12 coups de midi

TIMOTHÉE – l’un des plus grands champions des 12 coup de midi et ancien finaliste du Quiz des champions

SANDRINE – 2e plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place

ISABELLE – 3e plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place

MATHIEU* – l’un des plus grands champions de Tout le monde veut prendre sa place

NICOLAS* – Recordman de victoires de Questions pour un champion

ESTELLE* – L’une des plus grandes championnes de Questions pour un champion

ENZO – Plus grand champion de l’histoire du Grand Slam et du service public

SÉBASTIEN – 2e plus grand champion de Tout le monde a son mot à dire et finaliste du dernier Quiz des champions

* première participation

Ils sont éminemment cultivés, ils sont déterminés, certains ont révisé d’arrache-pied… Qui succèdera à Xavier des 12 coups de midi, vainqueur en janvier dernier ?