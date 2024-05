Un Si Grand Soleil du 3 mai : Anne avoue à Arnaud qu'elle... (résumé et vidéo épisode 1390 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1390 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 3 mai 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu appelle Anne, il lui demande de vite passer au commissariat. Alex reçoit un appel, on a retrouvé la camionnette qu’il recherchait. Alex annonce à Manu que c’est bien celle des cambrioleurs, elle a été brulée.

Au lycée, Thaïs explique à Maéva de sa dispute Arnaud. Elle culpabilise mais Maéva lui dit que c’est pas sa faute s’il s’est fait des films. Thaïs pense qu’elle a tout gâché.



Catherine appelle Boris, elle veut lui parler. Boris l’envoie balader, Catherine dit qu’il lui manque et que s’allier à Elisabeth ne servira à rien. Elle dit qu’elle l’utilise pour les déposséder. Boris dit que c’est trop tard, il ne leur fera plus jamais confiance. Il raccroche.

Manu interroge Anne et la confronte à son mensonge : elle était à l’hôtel le soir du cambriolage. Elle avoue, elle dit qu’elle a eu peur qu’il ne comprenne pas. Elle trompait son mari, elle ne connait pas l’identité de l’homme en question car c’était une rencontre d’un soir. Ça lui arrive souvent et son mari était au courant. Elle dit que c’est sa vie privée, ça ne le regarde pas. Mais Manu lui dit que ça le regarde si elle a parlé du coffre à l’un de ses amants… Elle assure que non.

Anne appelle Florent, elle veut le voir. Il lui dit de passer au cabinet. Anne lui avoue qu’elle a menti sur son emploi du temps et qu’elle voyait des hommes mais que Philippe acceptait. Florent lui reproche d’avoir menti. Anne craint que la police en parle à Arnaud, Florent lui conseille de lui dire la vérité.

Alain demande à Elisabeth si elle a invité Flore et Tiago juste pour lui faire plaisir. Elisabeth dit que ça lui fait plaisir, elle veut se faire pardonner. Elisabeth en profite pour faire son mea-culpa, elle l’a trop délaissé.

Laurine dit à François qu’elle pense qu’il a perdu son fils, ils sont allés trop loin avec Boris. Chez L Cosmétiques, tout le monde est inquiet mais Elisabeth leur annonce que c’est elle qui est directrice générale. Et elle a nommé Boris adjoint, tout le monde se réjouit de la nouvelle. Boris assure qu’il n’y aura pas de licenciement, ils ont sa parole.

Alain appelle Clément, il lui confie qu’il a eu peur mais qu’ils se sont retrouvés avec Elisabeth.

Anne décide de parler à Arnaud. Elle lui dit que c’est délicat. Le soir du cambriolage elle ne travaillait pas, elle était à l’hôtel avec un autre homme. Elle avait des aventures mais Philippe était au courant. Arnaud est sous le choc. Il part en l’insultant.

Boris dit à Laurent qu’il devrait rentrer, il est tard. Laurine appelle Boris, il lui dit que c’est compliqué à la maison à cause de lui. Laurine lui dit qu’il a bien manigancé son coup, elle veut qu’il trouve un moyen de se réconcilier avec les parents, il est entrain de perdre sa famille. Boris raccroche.

Manu dit à Becker que si Anne a menti sur son emploi du temps, elle peut avoir menti sur autre chose. Mais Becker n’a pas assez d’élément contre elle. Alex a trouvé quelque chose sur la vidéosurveillance : il a des photos du conducteur de la camionnette !

