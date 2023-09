« Les Bodin’s en Thaïlande » : le film ce soir sur M6 (22 septembre 2023)

Publicité





« Les Bodin’s en Thaïlande », c’est le film inédit diffusé ce vendredi soir sur M6. Un film réalisé par Frédéric Forestier qui sera suivi de la diffusion du making-of.





A découvrir dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY pour le replay.







« Les Bodin’s en Thaïlande », présentation

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie suite à son divorce. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le mode d’emploi…

Le casting

Avec : Vincent DUBOIS (Maria Bodin), Jean-Christian FRAISCINET (Christian Bodin), Bella Boonsang (Malee), Nicolas MARIÉ (Le psychologue), Fanny Dubois (Maria jeune), Alexandre Rokhamm (Christian enfant), Lucas Fraiscinet (Thierry enfant)



Extrait vidéo

"Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan ?" 😂@LesBodins font leur cinéma en Thaïlande ! #LesBodinsEnThaïlande, vendredi à 21:10 pic.twitter.com/debVie50Ps — M6 (@M6) September 19, 2023