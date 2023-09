Stéphane Plaza accusé de violences conjugales, M6 réagit

Publicité





Sale temps pour Stéphane Plaza… Le célèbre agent immobilier et animateur sur M6 est au coeur d’une enquête publiée par Mediapart. Il est accusé de violences conjugales, physiques et psychologiques, par trois ex-compagnes.





Mediapart affirme avoir « réuni de nombreux éléments et récits témoignant de maltraitances exercées par l’agent immobilier popularisé par M6 sur trois de ses compagnes : humiliations, menaces, violences verbales et, pour deux d’entre elles, physiques. »







Les témoignages décrivent Stéphane Plaza comme un homme infidèle et violent.

« Il a alors saisi ma main au niveau des doigts et les a retournés avec violence. J’ai hurlé de douleur. Trois de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés. » explique l’une des femmes dans un témoignage. « Il était parfois très agressif, il me disait que s’il me voyait avec quelqu’un, il me tuerait » affirme une autre.



L’avocate de l’agent immobilier a répondu et dénonce « des allégations totalement extrapolées, voire mensongères« .

« La plupart de ces allégations ne sont pas étrangères à trois femmes qu’il a fréquentées et qui, finalement éconduites, se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens » a déclaré l’avocate, affirmant que Stéphane Plaza a porté plainte contre ces trois femmes « pour harcèlement et cyberharcèlement ».

De son côté, M6 a réagi jeudi soir sur les réseaux sociaux : « A la suige des informations parues dans la presse et après un entretien avec Stéphane Plaza, le groupe M6, particulièrement attachés aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d’éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu’il a engagées »