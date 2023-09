« Mission bébé » : votre téléfilm ce 13 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mission bébé » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 13 septembre 2023 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Mission bébé ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Mission bébé » : l’histoire

Cassandra et Chris sont les deux meilleurs amis d’un couple marié, Anna et Vaughn. Lorsque ces derniers doivent s’absenter à la dernière minute pour rendre visite à un proche malade, Cassandra et Chris acceptent de s’occuper de leur fils Joey et d’organiser sa fête d’anniversaire. Ils ne se doutaient pas alors de ce qui les attendait…

Mission bébé, interprètes et personnages

Avec : Sarah Fisher (Cassandra), Travis Caldwell (Chris), Haylie Duff (Anna), Matt Sanders (Vaughn)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un amour inévitable ».

« Un amour inévitable » : l’histoire et le casting

Elizabeth et George, deux amis d’enfance, sont fiancés et tiennent leur cabinet dentaire ensemble. Ils sont tous les deux très organisés et ne laissent aucune place à l’aventure dans leur vie. Quand Elizabeth propose à George de voyager en Amérique de Sud, ce dernier refuse catégoriquement. Il préfère les séminaires médicaux. Ils décident de passer quelques jours à Echo Beach dans la maison de la mère de George, Diana, et des frères et sœurs de George, Louise et David, pour organiser leur mariage qui approche. Elizabeth, George, Louise et David ont passé toute leur adolescence ensemble, mais David, grand aventurier, passe désormais son temps à voyager et n’a pas revu Elizabeth depuis longtemps.

Avec : Erin Krakow (Elizabeth), Tyler Hynes (David), Giles Panton (George), Elysia Rotaru (Louise)