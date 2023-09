N’oubliez pas les paroles masters : Hervé éliminé, Jérémy en quarts de finale (25 septembre)

Publicité





N’oubliez pas les paroles masters du 25 septembre, victoire de Jérémy – Nouveau huitième de finale des masters ce lundi soir dans le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Le match opposait Hervé (8ème) à Jérémy (11ème) et c’est finalement Jérémy qui a décroché sa place en quarts de finale !











N’oubliez pas les paroles du 25 septembre, Jérémy en quart de finale

Dans le détail ce soir, Hervé a remporté le match aller et Jérémy a gagné le match retour. Mais au meilleur des deux manches, c’est Jérémy qui remporte la victoire et se qualifie pour les quarts de finale de ces masters de « N’oubliez pas les paroles ». Hervé est éliminé et repart avec 2.000 euros de gains. De son côté, Jérémy cumule déjà 26.000 euros et il affrontera prochainement en quart de finale de ces masters de « N’oubliez pas les paroles » le gagnant du match de demain.

Mardi soir en huitième de finale, Caroline (2ème) affrontera Geoffrey (18ème).

N’oubliez pas les paroles du 25 septembre 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de lundi soir, sachez qu'elles sont dispos en replay sur France.tv



