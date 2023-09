Ici tout commence spoiler : une fête en l'honneur de... (vidéo épisode du 28 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Un peu de joie et de douceur dans l’ambiance souvent tendue de l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, loin du stress de la Coupe de France de cuisine et des tensions, une fête est organisée aux marais salants.

Une fête organisée pour une occasion bien particulière : l’anniversaire de Maya !











L’amie de Salomé et Léonard faite ses 17 ans. Ses amis lui ont organisé un anniversaire surprise et elle est plus heureuse que jamais ! Un premier anniversaire loin du foyer avec ses amis et son petit ami, Ethan.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 762 du 28 septembre 2023, l’anniversaire de Maya



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

