« S.W.A.T. » du 19 septembre : les épisodes inédits ce soir sur TF1

« S.W.A.T. » du 19 septembre 2023 – Ce mardi soir, TF1 débute la diffusion de la saison 6 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, les trois premiers épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur MYTF1.







« S.W.A.T. » du 19 septembre 2023 : vos épisodes inédits ce soir

L’homme fantôme : Hondo, Tan et Deacon sont en séjour en Thaïlande pour rencontrer les équipes du S.W.A.T. local. Hondo en profite pour aller voir Joe, un ancien camarade de l’armée, afin d’en savoir plus sur un mystérieux trafic d’héroïne distribuée dans des sachets de thé vert. Il rencontre Zarmen, le baron de la drogue birmane, à la tête de ce trafic. Une chasse à l’homme s’engage alors dans la jungle thaïlandaise…

Une promesse est une promesse : Hondo, Deacon et Tan sont toujours en Thaïlande, à la recherche d’un dealer de drogue. Hondo cherche à secourir Thet, un adolescent qui l’a sauvé. A Los Angeles, le reste de l’équipe traque le bras droit du dealer, qui enlève la fille du commandant Niran, du S.W.A.T. thaïlandais.



Où est passée Black Betty ? : L’équipe 20 est appelée sur un braquage qui semble ne pas en être un. Lorsqu’ils sortent du bâtiment, Luca et Hondo constatent que Betty a disparu. Dévasté, Luca se sent coupable des méfaits qu’elle pourrait servir à accomplir. Lors d’une perquisition chez le voleur présumé, Hondo tombe sur Jackie Vasquez, une agente du FBI avec qui il patrouillait au début de sa carrière. Recalée des sélections du S.W.A.T. en raison de son genre, Jackie collabore à l’enquête, mais refuse de trop en dévoiler à Hicks, ce qui risque de mettre à mal les relations entre le S.W.A.T. et le FBI. Pendant ce temps, Michelle a confié à Deacon une enveloppe contenant la révélation du genre du bébé qu’elle attend. Mais celui-ci l’a rangée dans Betty…

S.W.A.T., présentation de la saison 6

oujours déchiré entre sa loyauté envers le milieu où il a été élevé et son allégeance à l’équipe du S.W.A.T. Daniel « Hondo » Harrelson s’efforce de combler le fossé qui sépare ses deux mondes. Engagé dans son travail, Hondo se prépare aujourd’hui à la paternité avec sa petite amie, Nichelle, responsable d’un centre communautaire du sud de Los Angeles.

Lors d’un voyage à Bangkok pour s’entraîner avec la première équipe S.W.A.T. en Thaïlande, Hondo et son ancien copain militaire Joe tombent sur un vaste trafic d’héroïne lié à Los Angeles… Les deux se retrouvent alors en cavale pour échapper à un puissant baron de la drogue.

Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson)), Alex Russel (Jim Street), David Lim (Victor Tan), Kenny Johnson (Dominique Luca), Patrick St. Esprit (Léa Dillalo), Rochelle Aytes (Nichelle Carmichael), Jay Harrington (David « Deacon » Kay)

Notez que ces trois épisodes inédits seront suivis de trois rediffusions des saisons précédentes dès 23h35.