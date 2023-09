Un si grand soleil du 19 septembre : la police a une preuve contre Virgile (résumé et vidéo épisode 1241 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 septembre, spoiler résumé de l’épisode 1241 en avance – Si vous êtes déjà curieux de découvrir ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 19 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Julie et Alex font du yoga. Alex n’en peut plus et file prend de sa douche pendant que Julie reçoit un appel.







Publicité





Virgile vient annoncer à Tom que les potes de Yanis vont lui foutre de la paix. Tom est touché, personne n’a jamais fait ça pour lui et il ne sait pas comment le remercier. Virgile lui dit d’arrêter de faire des conneries et de filer droit ! Tom lui promet et lui saute au cou. Virgile lui dit de filer au lycée.



Publicité





Eve est avec Manu et réfléchit au cadeau de mariage, elle veut juste faire plaisir à Virgile. Manu est ailleurs et il confie à Eve qu’il n’a plus envie d’y aller. Eve ne comprend pas, il dit juste qu’ils se sont pris la tête et part travailler.

Tom revient au lycée et retrouve Achille et Noura, il est heureux. Achille interroge Tom, qui ne peut rien lui dire mais lui confie que Virgile qui lui a sauvé la vie. Pendant ce temps là, Julie retrouve Davia aux Sauvages. Elles veulent préparer un anniversaire surprise pour Alex.

Ludo retrouve Alix et l’appelle Madame Berville. Elle lui montre les alliances et interroge Ludo sur ses résolutions. Il lui dit que Jade l’a embrassé alors qu’il voulait lui dire que c’était fini. Ludo est totalement perdu entre Jade et Noémie. Alix lui conseille de lâcher prise avec Jade. En quittant Alix, Ludo appelle Jade pour s’excuser d’être parti comme ça après qu’ils se soient embrassés. Il lui propose un verre, elle accepte.

Eve appelle Virgile pour lui demander ce qui se passe avec Manu. Virgile refuse de lui dire pourquoi ils se sont pris la tête. Eve exige qu’il règle le problème avant samedi. Virgile retrouve Alix, qui est sur le plan de table. Elle lui dit qu’il peut aller chercher son costume. Virgile la regarde et lui dit qu’il l’aime, elle est la plus belle rencontre qu’il ait fait dans la vie ! Alix s’inquiète, elle sent qu’il lui cache quelque chose. Il lui dit que non et elle lui dit qu’elle l’aime aussi.

Ludo est avec Noémie, elle manque de tomber et il la rattrape par les fesses… Noémie lui dit qu’ils devraient parler. Elle lui avoue qu’elle a encore des sentiments pour lui. Ludo est gêné mais lui dit qu’il ressent la même chose. Il lui propose de dîner ensemble, Noémie lui propose de partir quelques jours.

Emma demande à Tom ce qu’il veut manger mais il veut rentrer chez sa mère. Elle accepte son choix mais insiste pour qu’il reste dîner. Il accepte.

Julie est avec Jade et lui parle de l’anniversaire surprise d’Alex, elle a vu les choses en grand. Jade pense qu’elle fait ça par culpabilité mais Julie lui dit que non, elle aime Alex.

Au commissariat, Thierry et Yann ont trouvé tout le stock de Yanis à la cave. Manu pense que c’est pas important de trouver le meurtrier… Yann se remet au travail quand il reçoit les résultats du labo. Ça matche avec Virgile Berville, il va l’annoncer à Becker. Le commissaire lui dit de ne rien dire à Manu !

Pendant ce temps là, Tom rentre chez sa mère. Il la prend dans les bras.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Alex anéanti, les résumés jusqu’au 6 octobre 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 19 septembre extrait, la déclaration de Virgile à Alix

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.