Les Cinquante du 18 septembre : les oubliés intègrent le château (résumé + replay épisode 11)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 11 du lundi 18 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 11 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Une soirée black & white est organisée. Cindy et Edgar sont remontés à bloc et comptent se sociabiliser un max au cours de cette soirée.





Le Lion a tout préparé pour l’occasion dans la grange. Cindy et Edgar comprennent l’intérêt de créer des liens. Pendant ce temps là, Alex continue de se rapprocher de Romane. Il lui avoue son coup de coeur et Romane avoue qu’il est « son indispensable ». S’il part demain, elle partira. Ils finissent par s’embrasser à nouveau.







Au cours de la soirée, Enzo et Scott se disputent au sujet des votes.

Pendant ce temps là, dans les oubliettes, les oubliés entendent la musique et ont hâte de sortir. Ils s’organisent une contre soirée avec de la musique sans monter le son pour ne pas se faire repérer. Ils vont se coucher et ils ont hâte d’être au lendemain pour sortir !



Alex dit carrément à Romane qu’elle est la femme de sa vie… Ils vont se coucher chacun de son côté.

Le lendemain matin, Julien décide de remotiver les troupes pour la cagnotte des followers. Ils sont tous motivés ! Aux oubliettes, c’est le grand jour ! Ils stressent. Le Lion les convoque dans le salon et leur donne l’énigme de la dernière clé. Et on peut dire que c’est très compliqué !

Les oubliés finissent faire apparaitre un écran qui montre le salon du château. Le Lion les félicite et convoque ensuite tous les joueurs dans le salon. Les oubliés les voient, et les joueurs les découvrent aussi. Bastos est choqué en découvrant le visage de Mélanie, son ex. Le Lion explique tout aux joueurs. Et si les oubliés intègrent le château, ils amèneront 10.000 euros dans la cagnotte. Les joueurs doivent aider les oubliés à trouver la dernière clé et sortir.

Bastos annonce direct qu’il ne veut pas les aider, il ne veut pas qu’ils rentrent ! Les oubliés le prennent très mal. Mais les autres sont motivés pour la cagnotte. Le Lion explique que seul un joueur est la solution à l’énigme ! Il s’agit de Jade, et le code du cadenas est 1998 en référence à la Coupe du Monde remportée par son père, Franck Leboeuf.

Les oubliés sont donc libérés et rapportent 10.000 euros à la cagnotte. Ils intègrent le château et retrouvent les autres. Bastos s’inquiète…

VIDÉO Les Cinquante du 18 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 11 ce lundi 18 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 18 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 11.