Un si grand soleil du 22 septembre : les adieux de Virgile (résumé et vidéo épisode 1243 en avance)

Un si grand soleil du 22 septembre, spoiler résumé de l’épisode 1243 en avance – Alors que votre série est déprogrammée ce soir, vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil », c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 22 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alix est dans les bras de Virgile sur le bateau en pleine mer. Ils doivent se dire au revoir… Alix lui demande quand elle le reverra, il lui dit qu’il ne sait pas, il doit se faire oublier. Alix dit à Virgile qu’elle va faire une fête pour leur mariage annulé… Virgile lui dit qu’elle restera la femme de sa vie, elle lui demande de ne pas parler comme s’ils ne se reverraient pas. Ils se disent qu’ils s’aiment et Alix s’effondre dans le bateau qui la ramène à terre…

Au commissariat, Becker dit à Yann qu’il va signaler Virgile Berville à Interpole. Yann pense que quelqu’un a prévenu Manu et que c’est parmi eux… Becker répond que ça ne peut pas être Manu, c’est déjà ça.



Ludo est avec Noémie, ils parlent de partir dans les Pyrénées. Ludo n’a pas l’air emballé… Pendant ce temps là, Akim est avec Elise et ils parlent de l’anniversaire d’Alex. Elise ne peut pas y aller, elle doit travailler.

Alix appelle Ludo, elle lui annonce que le mariage est annulé. Ludo est sous le choc, elle lui dit que Virgile a du partir et il ne sait pas quand il va revenir. Ludo ne comprend rien. Elle détourne la conversation sur Noémie et Jade, Ludo a choisi Noémie. Alix est en larmes…

Becker prend Manu à part, il lui dit que c’est le moment de le remercier de l’avoir envoyé en Espagne. Manu lui dit que même si Virgile est un ami, il est flic avant tout. A la galerie, Hélène a rédigé le mail d’annulation du mariage pour Alix. Elle lui dit de l’envoyer et s’effondre. Alix reçoit un appel de Yann, qui la convoque au commissariat. Alix se rend sur place et dit être dévastée, elle ne sait pas où il a disparu. Yann lui dit qu’il ne la croit pas et qu’il doit l’appeler si elle a des nouvelles de Virgile.

Au lycée, Tom annonce à Achille que Virgile a pu partir. Mais il culpabilise d’avoir détruit sa vie. Achille remarque qu’il a changé.

Ludo vient parler à Jade sur son lieu de travail. Il lui dit qu’il n’a pas été assez clair, il dit avoir retrouvé Noémie et que c’est avec elle qu’il a envie d’être. Jade lui demande s’il est sur de lui, il ne répond pas… Pendant ce temps là, Noémie confie à sa voisine qu’elle recommence à y croire avec Ludo, il n’y a plus de mensonge entre eux ! Jade dit à Ludo de rejoindre Noémie… Il attrape sa main et l’embrasse !

Alix vient voir Tom, elle lui remet une lettre de la part de Virgile. Tom la remercie, elle lui dit que ce n’est pas pour lui qu’elle fait. Pendant ce temps là, Manu se confie à Eve sur toute cette histoire. Il regrette que Virgile ne l’ait pas écouté.

VIDÉO Un si grand soleil du 22 septembre extrait, Virgile prend la mer

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.