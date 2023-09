Coupe du Monde de rugby : suivre France / Namibie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre France / Namibie en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce jeudi 21 septembre 2023. Le XV de France affronte la Namibie à l’Orange Vélodrome à Marseille.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 20h45 ce jeudi 21 septembre 2023. Coup d’envoi à 21h.







Dans le groupe A, la France affronte la Namibie pour son troisième match de poule. Les Bleus ont remporté leurs deux précédents matchs et sont premiers de leur groupe.

Après avoir fait tourner son effectif contre l’Uruguay jeudi dernier, le staff de l’équipe de France a décidé de faire débuter dix des titulaires du match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande.

France / Namibie, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap) ; 7. Ollivon, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Les remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Wardi, 18. Aldegheri, 19. Taofifenua, 20. Boudehent, 21. Couilloud, 22. Moefana, 23. Jaminet



Le XV de départ de la Namibie: Van der Bergh – Mouton, Deysel (cap.), Burger, Greyling – (o) Loubser, (m) Theron – Retief, Gaoseb, Katjijeko – Ludick, Tjeriko – Coetzee, Van der Westhuizen, Sethie.

Remplaçants : Nortje, Benade, Shifuka, Van Lill, Hardwick, Blaauw, Izaacs, Rossouw.

France / Namibie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 20h45. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

France / Namibie, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur France 2.