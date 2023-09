Un si grand soleil spoiler : Noémie prête à griller Ludo... (VIDÉO épisode du 25 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Ludo va faire n’importe quoi dans les prochains jours dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, Ludo retombe dans ses vieux travers et ment à Noémie !

Après avoir passé la nuit avec Jade, Ludo retrouve Noémie et elle remarque que sa chemise est mal boutonnée…











Ludo, très mal à l’aise, ment à Noémie et dit avoir passé une mauvaise nuit… Il n’a pas fermé l’oeil ! Noémie lui parle d’un gîte qu’elle a déniché pour passer quelques jours juste tous les deux. Ludo est fuyant et préfère en parle plus tard… voir même dans quelques jours ! Noémie est surprise par son attitude. Va-t-elle comprendre qu’il joue double jeu ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1244 du 25 septembre 2023 : Ludo ment encore à Noémie



